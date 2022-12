Rundwanderung im Elsass: von Weißenburg zum Deutschen Weintor

Das Tor zum Elsass liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze, knapp 30 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Besucher des 8.000 Einwohner zählenden Städtchens Weißenburg (Französisch: Wissembourg) schätzen die historische Altstadt am Ufer der Lauter. Sie punktet mit einer großenteils erhaltene Stadtmauer und mittelalterlich anmutenden Fachwerkhäuser in den verwinkelten Gassen.

Touristische Sehenswürdigkeiten sind die gotische Abteikirche Saints-Pierre-et-Paul, das Salzhaus mit seinem mehrstöckigen Giebeldach, das klassizistische Rathaus und vieles mehr.

Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit, doch ganz besonders stimmungsvoll präsentiert sich Weißenburg im Advent. Dann ist die Innenstadt in ein Lichtermeer getaucht und der Weihnachtsmarkt verzaubert mit seinem ganz speziellen Flair.

Die Wanderung als GPS-Datei Hier können Sie die Wanderung ab Weißenburg als GPX-Datei für Wander-Apps oder Navigationsgeräte herunterladen, um sie nachzuwandern.

Wir verbinden den Besuch mit einer Wanderung und beginnen damit am Bahnhof, wo es viele kostenfreie Parkplätze gibt.

Wir überqueren die Avenue de la Gare, halten uns links, gehen am „Restaurant de l´Europe“ vorbei und folgen dem Wegweiser „Centre Ville“ nach rechts in den Park. Am Spielplatz vorbei. Wir biegen vor der Lauter-Brücke links ab und spazieren kurz an dem Flüsschen entlang.

Die Wanderung folgt der Stadtmauer von Weißenburg

Danach kommen wir zu einem Verkehrskreisel, gehen geradeaus weiter und gelangen beim Sandsteindenkmal auf den „Rundweg über die Stadtmauer“. Außer den Info-Tafeln zeigt uns der dunkel-gelbe Balken den richtigen Weg.

Weiter geht es an der Lauter und der äußeren Stadtmauer entlang, am Wassertor vorbei bis zum Boulevard Clemenceau. Nach dem Schwimmbad überqueren wir die Lauter und biegen links in die Rue de la Walk ein.

Wir passieren das Hotel-Restaurant „Walkmühle“, dessen Name an eine alte Mühle erinnert, von der noch zwei Mühlräder am Fluss zu sehen sind. Danach führt unser Weg an einem Fischweiher vorbei, macht eine Rechtskurve und stößt auf die Landstraße. Nach der Überquerung gehen wir ein paar Schritte links und gleich wieder rechts in den Wald hinein.

An dieser Stelle wechseln wir die Markierung und folgen nun dem roten Kreis, zusätzlich gibt es den Wegweiser „Schweigen 1h“.

Das nächste Ziel der Wanderung ist das Chateau Saint-Paul

Zunächst führt der Weg anstrengend steil bergan durch den Kastanienwald, danach geht es zwischen Wald und Wingert bequem weiter bis zum Chateau Saint-Paul. Vom Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das einst zum Weißenburger Benediktinerkloster gehörte, ist nur noch der Bergfried vorhanden. Da es sich in Privatbesitz befindet, kann es auch nicht besichtigt werden.

Auf der Paulinerstraße erreichen wir den Ortsteil Schweigen, wo wir nach dem dritten Haus auf der linken Straßenseite scharf links abbiegen. Zum Schmunzeln bringt uns eine sehr informative Ausstellung am Straßenrand über Pälzer Wingertstritsche, die eng mit den Elwetritschen verwandt sind.

Danach noch ein kurzer Stopp am Sesel-Denkmal (Sesel ist ein gebogenes Rebenmesser), bevor wir zur Sonnenberghütte hochsteigen. Auch wenn sie zurzeit geschlossen ist, lohnt sich dennoch ein kurzer Abstecher. Denn hier oben eröffnet sich ein wunderbarer Blick über die Schweigener Weinlage Sonnenberg.

Die Wanderung erreicht das Deutsche Weintor

Auf dem ältesten Weinlehrpfad Deutschlands erreichen wir das Dorf und laufen durch die Bergstraße und Längelsstraße direkt auf das Deutsche Weintor zu.

Das Sandsteintor, das den südlichsten Punkt der 85 Kilometer langen Weinstraße markiert, stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Entsprechend wurde auf der Frankreich zugewandten Südseite ein Reichsadler eingemeißelt, der ein Hakenkreuz in den Fängen hielt. Die NS-Symbole wurden zwar herausgeschlagen, doch sind bei genauem Hinsehen noch Reste zu erkennen.

Seit zehn Jahren werden am Tor Metallplatten in den Boden eingelassen, auf denen Persönlichkeiten gewürdigt sind, die sich um den Weinbau große Verdienste erworben haben. Quasi der Pfälzer „Walk of Fame“ des Weines.

Der Weihnachtsmarkt ist im Dezember ein schöner Stopp

Vor dem Restaurant „Schweiger Hof“ biegen wir in die Hauptstraße ein, kommen am Skulpturengarten beim ehemaligen Schulhaus und der protestantischen Kirche vorbei und verlassen an der Grenzkapelle den Ort. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung nach Weißenburg, 20 Minuten Gehzeit laut Wegweiser.

Wir erreichen die Stadt auf der Rue de Robert Schuman, gehen danach durch die Rue de Acacias, dann auf einem Treppenweg durch den Park und stehen vor einer Kirche, der Eglise St.-Jean. Bis hierher hat uns der rote Kreis zuverlässig geführt, jetzt trennen wir uns von ihm und bummeln ohne Markierung durch die Stadt.

Nach dem Besuch des Weihnachtsmarkts am Fuße der Abteikirche gehen wir durch die Rue de la Republique, biegen links in die Rue de Tribunal ein, halten uns rechts, durchqueren den Park und erreichen wieder den Parkplatz am Bahnhof.