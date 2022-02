Festspielhaus Baden-Baden startet „Takeover“-Festival

Eröffnungsfeier am Freitag

Benedikt Stampa gibt den Schlüssel aus der Hand: Mit diesem symbolträchtigen Bild hat der Festspielhaus-Intendant am Freitagabend sein Haus an die junge Generation übergeben.

Begleitet von einer Performance der Stuttgarter Gruppe Dundu vor dem Eingang, die mit einer leuchtenden, rund fünf Meter hohen Stabmarionette auch Passanten sichtlich in ihren Bann zog, wurde das Festival „Takeover“, das bis Sonntag im Festspielhaus Baden-Baden stattfinden wird, offiziell eröffnet.

Musikalisch umrahmt von der Karlsruher Bigband Loris Grillo and his Cats zogen die Festivalbesucher in das zur Lounge umgestaltete Festspielhaus-Foyer ein.

Mit Workshops zu verschiedenen künstlerischen Genres, Konzerten, Tanz-Shows und einer Party am Samstagabend soll nicht nur, aber auch ein jüngeres Publikum angesprochen und zum aktiven Mitmachen animiert werden.

Wissbegierige Teilnehmer

Bereits ab Freitagnachmittag setzten wummernde Bässe, bunte Lichter und eine Leinwand voller Schnappschüsse der Besucher neue Akzente im Foyer. Fanden vermutlich auch coronabedingt zunächst nur einige wenige Gäste den Weg ins Konzerthaus, füllte sich das Gebäude mit der offiziellen Eröffnung zusehends.

Auch erhielten am Mittag bereits die ersten Workshop-Teilnehmer persönliche Einblicke in die Tour-Abläufe der Techno-Jazz-Bigband Jazzrausch, die am Abend auftrat.

So konnten sie etwa beim Soundcheck dabei sein, den auskunftsfreudigen Manager und Posaunisten der Band, Roman Sladek, befragen und sogar mit den 15 Bandmitgliedern essen. Dabei zeigten sich die Teilnehmer wissbegierig und lauschten den Ausführungen von Musikern und Technikern gespannt.

Intime 1:1-Konzerte von SWR-Musikern

So nahbar werden sich die Künstler auch in den beiden kommenden Tagen zeigen: Ob beim Drumming-Workshop der SWR-Schlagzeuger, Tanz-Warm-up mit dem Ensemble Uppercut Dance Theater, Waldspaziergang mit DJ Dominik Eulberg oder beim Puppenspiel-Workshop der Gruppe Dundu. Intime 1:1-Konzerte von SWR-Musikern, die Tanz-Show „Samba“ des Uppercut Dance Theaters und eine Party kommen noch hinzu.

Am Sonntag ist erneut die „Samba“-Show zu sehen und daneben die Kombo Oorkaan mit ihrer Mischung aus Weltmusik und Klassik zu erleben.