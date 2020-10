Mit Witz und Hintersinn: Oberrheinischer Kunstpreis geht an Maler Bosshart:

Das Video lügt. Darauf weist es gleich am Anfang hin. Denn eines der ersten Elemente, die man sieht, ist eine lange spitze Nase. Es ist die Nase von Pinocchio, die mit jeder Lüge dieses hölzernen Buben ein Stück länger wird. Ein Maler pinselt die Märchenfigur in Übergröße auf eine weiße Wand. In Windeseile ist das Bild fertig. Deshalb lügt das Video. Denn selbst ein versierter Maler wie Peter Bosshart schafft es nicht in ein paar Sekunden, dass eine zehn Meter lange liegende Figur Gestalt annimmt.

Klar, das Video das 2018 im Stapflehus der Stadt Weil entstand, wird auf der Website des Künstlers im Zeitraffer wiedergegeben. Und eigentlich lügt es auch nicht, sondern lässt einen wichtigen Aspekt in Bossharts Werk erkennen: feinen, locker ins Bild gesetzten Humor. Seine Welt ist gegenständlich und alltäglich. Ein Schneemann (der allerdings nicht weiß ist, sondern schwarz), zwei Brüste (die freilich keinen Busen bilden, sondern wie Kugeln auf einer Bühne liegen), ein Kruzifix (das jedoch von hinten gezeigt wird, mit ein bisschen Jesus, nicht mehr).