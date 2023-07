Die Künstler für das New Pop Festival stehen fest. Mit dabei sind unter anderem Kamrad, Mayberg, Raye und Loi. Neuerungen gibt es beim Programm und beim Ticketverkauf.

Die Teilnehmer am 28. New Popfestival vom 14. bis 16. September in Baden-Baden stehen fest.

Der in Wuppertal geborene Singer/Songwriter Kamrad wird das Festival am 14. September mit einem Konzert im Kurhaus eröffnen.

Am ersten Tag werden zudem die britische Sängerin Raye (Festspielhaus) und ihre Kollegin Loi aus Mannheim (Theater) auf der Bühne stehen. Das teilt der Veranstalter mit, die Baden-Badener Popwelle SWR3.

Mimi Webb und Olivia Dean sind auch dabei

Im Vorprogramm von Ed Sheeran trat zuletzt der irische Singer/Songwriter Cian Ducrot auf. Er wird am Freitag, 15. September, im Kurhaus auftreten.

Die britischen Sängerinnen Mimi Webb (Festspielhaus) und Olivia Dean (Theater) sowie der britische Sänger James Arthur (Kurhaus) komplettieren das Programm am zweiten Festivaltag.

Externer Inhalt von Youtube

Den Abschlusstag am Samstag, 16. September, bestreiten der deutsche Singer/Songwriter Mayberg (Theater), die britische Indie-Band Only the Poets (Kurhaus) und der britische Singer/Songwriter und bekennende Amy-Winehouse-Fan Moss Kena.

Er wird zum Abschluss des Festivals dort auftreten, wo sein großes Vorbild beim Popfestival im Jahr 2004 gastierte: im Theater Baden-Baden.

Neuerung beim Ticketverkauf

Für die Fans des Pop-Events gibt es beim Thema Karten eine wesentliche Verbesserung. Interessenten müssen sich nicht mehr um Karten bewerben und darauf hoffen, dass ihnen das gewünschte Ticket zugelost wird.

„Die Tickets können jetzt direkt bestellt werden“, sagt Festivalleiter Gregor Friedel von SWR3.

Karten für das Musikfestival gibt es ab Donnerstag, 6. Juli, unter (07221) 300300 und auf www.SWR3service.de. In den drei Locations stehen insgesamt knapp 5.000 Plätze zur Verfügung.

„Die Leute wissen verlässlich, was sie kriegen“, nennt SWR3-Chef Thomas Jung einen entscheidenden Vorteil gegenüber der bisherigen Regelung.

Die Festivalmacher erhoffen sich dadurch noch mehr Besucher bei den Veranstaltungen im kostenlosen Rahmenprogramm des Musikspektakels. Unter anderem gibt es Live-Übertragungen der Konzerte auf Videoleinwänden in der Innenstadt sowie Talkrunden mit den beteiligten Künstlern.

Schlechte TV-Quote für „Special“

Ein Event des Festivals, das stets eine hohe Promi-Dichte versprach, hat der öffentlich-rechtliche Sender dagegen beerdigt. Die TV-Aufzeichnung „Das Special“ im Festspielhaus hat das Aus ereilt. Im vergangenen Jahr moderierte Sänger Ray Garvey die Show.

Bei der Ausstrahlung im Fernsehen hat die aufwendige Produktion zuletzt jedoch nicht die erhoffte Einschaltquote erzielt. „Abgestimmt wird am Fernsehbildschirm“, sagt Jung. Da die Quote nicht gut gewesen sei, sei die Entscheidung naheliegend gewesen. „Wir produzieren fürs Publikum und nicht für uns“, betont der SWR3-Chef.

Damit ereilt das „Special“ ein Schicksal, das traditionsreiche Galas wie den Medienpreis „Bambi“ auch nicht verschonte. Die berühmten Bambis wurde zuletzt glamourös im November 2019 im Festspielhaus Baden-Baden vergeben.

Die Popwelle will sich beim Ausspielen von Popfestival-Content künftig mehr auf digitale Ausspielwege konzentrieren.

Die Festivalmacher haben sich allerdings eine Alternative zum „Special“ einfallen lassen. Sie wollen künftig im Festspielhaus eine Künstlerin oder einen Künstler bzw. eine Band präsentieren, die nach dem Auftritt beim Popfestival in Baden-Baden richtig durchgestartet sind.

Das neue Format geht in diesem Jahr unter dem Titel „Homecoming“-Konzert im Festspielhaus an den Start. Den Anfang macht am Festival-Samstag Dermot Kennedy.

Externer Inhalt von Youtube

Der Singer/Songwriter aus Irland trat beim Popfestival 2019 im Kurhaus auf. „Der Typ ist inzwischen weltweit zu einem Star geworden“, bilanziert Friedel.

In der vorvergangenen Woche spielte er nach Angaben des Festivalleiters vor 16.000 Fans in Toronto. Er stand zudem beim berühmten Galstonbury-Festival im Südwesten Englands auf der Bühne. Die neue Reihe soll dokumentieren, was aus den Künstlern geworden ist.

Die Vorbereitungen für das Popfestival sind schon im vergangenen November angelaufen, wenige Wochen nach dem Festival im vergangenen Jahr. Einige der jetzt verpflichteten Künstler habe der Sender schon länger im Blick gehabt. „Manchmal muss man einfach noch etwas warten“, sagt Friedel.

Die Soul-Stimme von Olivia Dean wurde von Sir Elton John auf dessen Instagram-Kanal gewürdigt. Er attestierte der jungen Dame, dass sie vor einer großen Karriere stehe.

Externer Inhalt von Youtube

Begeistert war Friedel auch beim Besuch eines Mayberg-Konzerts: „Alle sangen jede Silbe mit.“ Der junge Mann heißt mit bürgerlichem Namen Luis Raue. „So kann der neue deutsche Pop klingen“, prophezeit Musikexperte Friedel.