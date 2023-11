2024 Reise nach Sinsheim

350 Tonnen schweres U-Boot U17 im Technik Museum Speyer gekippt

Tausende verfolgten am Rheinufer in Köln, Koblenz und Mannheim die spektakuläre Fahrt eines ausgemusterten U-Boots aus Kiel. In Speyer wird U17 nun bereit gemacht für die allerletzte Reise.