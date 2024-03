Mit unserem Bildungssystem ist es ein bisschen wie mit dem Wetter: Jeder kann mitreden – weil alle von uns schon damit in Berührung gekommen sind. Und genau wie bei den Launen der Natur gibt es auch beim Thema „Schule“ ganz unterschiedliche Blicke auf ein und dieselbe Situation.

Allerdings: Egal, wie man auf das schaut, was an den Schulen im Land passiert – die Liste der Mängel, die sich über die Jahre aufgestaut haben und die sich objektiv identifizieren lassen, ist lang: eine verschlafene Digitalisierung, unflexible Lehrpläne, massiver Mangel an Lehrkräften und pädagogischem Fachpersonal, marode Schulgebäude. Und nicht zuletzt: eine eklatante soziale Ungerechtigkeit im Bildungswesen, um nur mal einige der auffallendsten Schwierigkeiten zu nennen. Die jüngste Pisa-Studie, die Deutschlands Schülerinnen und Schülern einen Abstieg in allen drei geprüften Bereichen bescheinigt, sollte Beleg genug sein.

Schule geht auch ganz anders

Aber während wir uns beim Wetter nur auf das Zuschauen und Kommentieren beschränken können, sieht es bei der Bildung ganz anders aus. Petrus‘ Launen lassen sich kaum beeinflussen – die Art und Weise, wie Schülerinnen und Schüler in Deutschland lernen, durchaus. Man muss es nur wollen. Hier eine Idee, die mehrere Bildungsfliegen mit einer Klappe schlagen könnte.

Wie wäre es denn, wenn wir das Prinzip, was wir als essenzielles Wissen voraussetzen, radikal verändern? Wenn wir uns von dem Leitsatz „Alle müssen alles können“ entfernen und mehr auf Flexibilität und Begabung setzen? Ganz konkret: Was würde passieren, wenn wir die Schüler selbst entscheiden lassen, wie und wo sie ihre Schwerpunkte setzen wollen?

Spielen wir das mal durch: Spätestens in der 7. oder 8. Klasse hat man in der Regel ein Gespür dafür, was einem liegt und was nicht. Während die eine mit Bravour die Mitternachtsformel rauf und runter rechnet, glänzt der andere beim Verfassen dialektischer Erörterungen – oder andersherum. Die Begabungen sind völlig unterschiedlich. Was hält uns davon ab, darauf einzugehen?

Jede Schule, egal welcher Art, könnte ab der Mittelstufe verschiedene Zweige anbieten: einen naturwissenschaftlichen, zum Beispiel, einen sprachlichen, oder einen geisteswissenschaftlichen. Die Wahl der Zweige legt den jeweiligen Schwerpunkt für die kommenden Jahre fest. Wer sich zum Beispiel für die Naturwissenschaften entscheidet, könnte neben Mathe auch noch Physik und Chemie als Hauptfach bekommen – und den Umfang von Fächern wie Deutsch oder Englisch deutlich reduzieren.

Bisher ist das nur zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe möglich, warum aber nicht schon früher? Wer selbst Abitur gemacht hat und in den Genuss der Abwahl bestimmter Fächer kam, wird sich vermutlich noch lebhaft daran erinnern, wie viel Energie plötzlich für das vorhanden war, was man gut konnte. Diesen Effekt könnten wir unseren Schülerinnen und Schülern deutlich früher gönnen.

Schüler sollten sich spezialisieren

Durch einen frühen Fokus auf Talent, Begabung und persönliche Interessen könnte sich der Bildungserfolg deutlich erhöhen. Das würde für mehr positive Erlebnisse und weniger Frust sorgen. Gleichzeitig würde es denjenigen, die bisher nicht ins Spektrum der Anforderungen unserer Bildungspläne passen, die Chance geben, Anschluss zu finden. Also: Spezialisierung statt Universalität.

„Aber was ist denn dann mit einem einheitlichen Standard?“, rufen Sie vielleicht in diesem Augenblick. „Das lässt sich doch alles gar nicht mehr vergleichen!“ Und natürlich haben Sie damit recht. Allerdings: Man kann das Eine tun, ohne das Andere zu lassen.

Selbstverständlich steht bei allem das Prinzip im Vordergrund, den Schülern ein möglichst breit gefächertes Wissen zu vermitteln. Prozentrechnen sollte nach dem Schulabschluss jeder genauso beherrschen, wie bekannt sein muss, was der Holocaust war oder wofür die chemische Formel H 2 O steht. Aber welchen Bereich man, ausgehend von einem allgemeinen Curriculum, wie intensiv bearbeitet, könnte deutlich mehr in die Hände der Betroffenen gelegt werden. Trauen wir den Schülern das ruhig zu!

Bessere Vorbereitung für Berufsleben

Eine solche Individualisierung wäre übrigens auch ein hilfreicher Schritt bei der Vorbereitung auf die Berufswelt. Und wo es hakt, könnten pädagogische Hilfestellungen angeboten werden. Apropos „Pädagogik“: Auch für die Lehrkräfte ist es sicher motivierend, Klassen zu unterrichten, die sich ganz bewusst für „ihre“ Fächer entschieden haben und ein entsprechendes Interesse dafür mitbringen. Die Art und Weise, wie gelehrt wird, würde sich automatisch verändern.

Zugegeben: Eine solche Umstellung wäre ein Mammutprojekt, das nicht in zwei Wochen zu stemmen ist – aber es könnte sich lohnen. Und auch für die dafür nötige Finanzierung gäbe es eine Lösung. Der inzwischen auf ein Mindestmaß geschrumpfte Solidaritätsbeitrag könnte umgewidmet werden zu einem Bildungsbeitrag. Seit der Lockerung des grundgesetzlichen Kooperationsverbots gäbe es dafür durchaus Möglichkeiten. Viel Konjunktiv, aber nicht unrealistisch.

Und wo wir gerade dabei sind: Auch am Bildungsföderalismus könnte man ja mal einige Stellschrauben drehen. Aber das ist wiederum ein ganz anderes Thema.