Verzweifelt, verraten, verkauft – Wie Menschenhändler das Leid ukrainischer Geflüchteter ausnutzen

Der Himmel ist von einem dunklen Grau überzogen, die Straßen gepflastert mit parkenden Autos und Hilfstransportern. Schon bei der Anfahrt in das polnische Grenzübergangsgebiet in Medyka zeigt sich die ganze Tragik des ukrainisch-russischen Konfliktes. Die Verzweiflung Hunderter Flüchtlinge, die dort warme Kleidung durchforsten, Handys aufladen oder frierend auf Transportmöglichkeiten warten, ist greifbar. Häufig zu Fuß, nach tagelangen Wanderungen an der Grenze angekommen, sind sie erschöpft, verzweifelt und auf die Hilfe Freiwilliger angewiesen. Ein kleiner Trost ist zunächst die überwältigende Hilfsbereitschaft vieler Freiwilliger, die dort Tag und Nacht Geflüchtete unterstützen. Das Risiko, dass manche dieser Helfer, die sich zum Beispiel als Fahrer anbieten, keine guten Absichten haben könnten, scheint in diesem Moment weit weg.

Kriminelle nutzen die unübersichtliche Lage aus

Doch es gibt sie. Menschen, die die verzweifelte Situation junger Frauen oder unbegleiteter Kinder ausnutzen, um sich an ihnen zu bereichern. Gerade in Konflikt- oder Krisensituationen, wo die Lage oft unübersichtlich ist und Tausende auf Hilfe warten, floriert das Geschäft des Menschenhandels häufig. An Bahnhöfen und Grenzübergängen kommen humanitäre Organisationen, trotz größter Bemühungen, mit der Koordination von Ankommenden und Abholungen oft kaum nach.

Auch in Medyka führen die Wellen von Geflüchteten zwei Wochen nach Konfliktbeginn noch immer zu deutlich sichtbaren Koordinationsschwierigkeiten. Täglich warten hunderte ukrainische Frauen und Kinder bei Minusgraden stundenlang auf einen Bus, der sie zu der lokalen Auffangstelle bringen soll. Freiwillige verteilen warme Suppe und Tee, doch die Sehnsucht Geflüchteter nach einem warmen Ruheort, einer kurzen Pause von der kalten und ungewissen Reise ist spürbar.

Menschenhändler locken Frauen in ihre Autos

Es sind Situationen wie diese, in denen Menschenhändler unbemerkt junge Frauen oder unbegleitete Kinder in ihre Autos locken. Was danach passiert, kann nur schwer zurückverfolgt werden. Die Problematik des Menschenhandels ist komplex und kommt in unterschiedlichsten Formen und Branchen vor. Am bekanntesten sind die Arbeitsausbeutung und sexuelle Ausbeutung, doch sie alle einen Elemente des Zwangs, der Täuschung oder Drohung mit der Absicht, Personen wirtschaftlich oder sexuell auszubeuten.

Die Strategien der Täter variieren, doch oftmals verlaufen sie nach einem ähnlichen Muster: An Grenzübergängen oder Bahnhöfen warten sie auf Möglichkeiten, bei denen das Chaos unkoordinierter Abholungen Situationen schafft, in denen sie unbemerkt Opfer finden. Diesen nehmen sie dann alle vorhandene Ausweisdokumente ab, bringen sie in umliegende Gebiete oder Staaten, um sie dort privat auszubeuten oder zum Beispiel an kooperierende Bordelle zu verkaufen.

Angebliche Fahrer geben sich als NATO-Agenten aus

Im Kontext des Ukraine-Konfliktes gibt es Berichte von Fällen, in denen sich vermeintliche freiwillige Fahrer bei sozialen Medien als NATO-Agenten oder Ähnliches ausgeben, und damit locken, Geflüchtete in sichere Gebiete überführen zu wollen. Während solche Angebote in normalen Zeiten Misstrauen wecken würden, haben Geflüchtete nach dem erlebten Trauma und den ungelösten Sorgen meist nicht die notwendige Distanz, solchen Anfragen mit Skepsis zu begegnen.

Fast jeder kann von solchen Beobachtungen erzählen

Was den momentanen Konflikt zudem besonders anfällig für die Ausbeutung Geflüchteter macht, ist die Tatsache, dass es hauptsächlich Frauen und Kinder sind, die an den Grenzen ankommen: Und genau die sind besonders häufig betroffen von Ausbeutung, wie auch aus dem Jahresbericht 2020 des Büros der Vereinten Nationen (UN) für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hervorgeht. Aufgrund des rasanten Konfliktausbruches in der Ukraine gibt es momentan noch keine Statistiken, die veranschaulichen könnten, wie weit verbreitet Fälle von Menschenhandel jetzt schon sein könnten, doch davon gehört haben viele. Bei Unterhaltungen mit dem polnischen Militär oder Freiwilligen in Przesmyl kann fast jeder von entsprechenden Beobachtungen erzählen.

Soldaten fangen einen verdächtigen Mann ab

So auch an den Registrierungsstellen. Hier trifft man neben verloren wirkenden Geflüchteten viele Freiwillige, die sich wie die privaten Fahrer Ida Hupfauer und Luka Hellskin spontan auf den Weg gemacht haben, um direkt vor Ort zu helfen. Noch sichtlich berührt berichten die beiden Berliner, wie sie schon kurz nach ihrer Ankunft miterlebt haben, wie ein Mann an der Registrationsstelle versuchte, zwei junge ukrainische Frauen aggressiv aus dem Gebäude zu führen. In diesem Fall ist das polnische Militär schnell aktiv geworden und konnte den Mann abfangen und mitnehmen. Doch in vielen anderen Fällen geht es anders aus.

Hilfe darf nicht zu „unkontrollierbaren Probleme“ führen

Das bestätigt auch Caritas-Mitarbeiter Maurycy Pienkowski, der schon von einigen solcher Geschichten gehört hat, die gerade am Anfang des Konflikts und dem damit verbundenen Koordinationschaos zu großer Besorgnis geführt haben. „Alle Freiwilligen sollten sich immer bewusst sein, dass viele Geflüchtete ohne lokale Kontakte oder Freunde hier ankommen und sich deshalb komplett auf fremde Hilfe verlassen müssen,“ so der 31-Jährige. Die Caritas sei dankbar für jeden, der sich entscheidet, direkt Hilfe vor Ort zu leisten, allerdings dürfe diese Hilfe nicht zu „unkontrollierbaren Problemen“ führen. Aus diesem Grund sollte sich jeder freiwillige Fahrer oder Helfer unbedingt vor der Abfahrt oder direkt bei der Ankunft bei lokalen Hilfsorganisationen oder einer der an jeder Grenze eingerichteten Registrierungsstellen anmelden.

Geflüchtete sollen über die Risiken aufgeklärt werden

Zudem solle man bei jeder Gelegenheit versuchen, Geflüchtete über die Risiken aufzuklären und ihnen Tipps geben. Zum Beispiel, dass sie nur in registrierte Fahrzeuge einsteigen sollen. Und immer die Kontaktdaten des Fahrers erfragen und diese sofort an Freunde oder Hilfsorganisationen weiterleiten. Auch die Fachberatungsstellen „Jadwiga“, die sich für die Rechte der Opfer von Frauenhandel einsetzen, wollen Aufklärung leisten. Informationen für Geflüchtete mit Sicherheitshinweisen sollen „direkt an geflüchtete Frauen und Mädchen verteilt werden“, erklärt „Jadwiga“-Leiterin Monika Cissek-Evans.

Freiwillige Helfer sollen sich unbedingt registrieren lassen

Mittlerweile werden Freiwillige an vielen Grenzübergangen durch das Militär oder Hilfsorganisationen verifiziert und private Fahrer, die unangemeldet mit Schildern an den Grenzen oder Bahnhöfen auftauchen, werden schnell an lokale Registrierungsbüros verwiesen. Doch das ist in Anbetracht der teilweise enormen Menschenmassen nicht in jedem Fall möglich. Die Hoffnung ist deshalb, dass sich in Zukunft alle freiwilligen Fahrer der Risiken bewusst sind und sich vor der Mitnahme von Geflüchteten selbständig bei Hilfsorganisationen oder Registrationsstellen anmelden. Dann könnten nicht-registrierte Fahrer sofort aussortiert werden. Auch Wohnungsanbieter sollten sich auf offiziellen Seiten wie zum Beispiel www.unterkunft-ukraine.de registrieren, die mit dem Bundesinnenministerium oder Regionalstellen kooperieren, um die notwendige Nachvollziehbarkeit ankommender Geflüchteter und deren Aufenthalte zu gewährleisten.

Die Geflüchteten sind von der Hilfsbereitschaft überwältigt

Denn gebraucht werden sie, die privaten Freiwilligen. Dank ihnen war das Ankommen an der polnisch-ukrainischen Grenze in Medyka für Kateryna Maivzina und ihre zwei Kinder „fast wie ein Traum“. Auch nach Tagen ist sie noch offensichtlich überwältigt. Nach der überstürzten Flucht aus der Ukraine dachte sie, sie sei nun auf sich allein gestellt. Doch die aufopferungsvolle Hilfsbereitschaft hunderter Freiwilliger hat ihr Hoffnung gegeben: das Gefühl, nicht allein zu sein.