Auch KSC-Test gegen Saarbrücken vor Zuschauern

Auch zum zweiten Testspiel des Karlsruher SC in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison dürfen Zuschauer kommen. Wie der KSC mitteilte, sind bei der Partie gegen den Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbücken am kommenden Mittwoch (14 Uhr) im Jugendstadion 320 Fans zugelassen. Tickets hierfür können laut Verein ausschließlich online erworben werden.

Dieselbe Zahl an Zuschauern darf an diesem Samstag (14 Uhr) das Testspiel gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt verfolgen. Die Karten hierfür sind bereits vergriffen. Am 15. August (14.30 Uhr) tritt der KSC dann beim Bundesligisten SC Freiburg an.

Das erste Pflichtspiel bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner im DFB-Pokal gegen Union Berlin (11. bis 14. September), am Woche darauf folgt das erste Ligaspiel bei Hannover 96.