Axel Kahn: „Habe wahnsinnig Bock auf diese Aufgabe“

Fünf Kandidaten stellen sich am 30. Juli den Mitgliedern des Karlsruher SC für das Amt des KSC-Präsidenten zur Wahl. Wer sind die Bewerber und was wollen sie? Die BNN stellen alle Kandidaten im Porträt vor. Hier: Axel Kahn.

Blaues Sommerjackett, weiße Sneakers, der Scheitel akkurat. Nach Axel Kahn war die Uhr zu stellen, trotz der Karlsruher Baustellen. Auf der Terrasse des Italieners, den er für das Treffen auswählte und auf der er jetzt von seinen Vorhaben erzählt, ist am späten Vormittag noch wenig Leben.

Manchem Passanten in Hast nickt Kahn stumm zu. Sein Geschäft ist es, Menschen zu kennen, sie zusammenzubringen und zu vernetzen. So erklärt sich der „Netzwerker“, der das Angebot zur Nachfrage von Menschen schafft, die Businesskontakte gerne in Lounge-Sesseln knüpfen. Er sei in erster Linie „Unternehmer“, stellt Kahn klar.

Er führe eine Werbeagentur und einen Verlag. „Erfolgsbücher für Erfolgsmenschen“ biete dieser an. „Das sind Bücher über Menschen, die vielleicht 100.000 oder 200.000 Euro Umsatz machen, die vor allem aber den Mut hatten, sich selbst zu verwirklichen“. Menschen, die diese Bücher über sich dann bei Kahn in Auftrag geben. Exemplarisch sei sein eigenes: „Das Kahn-Gen“, heißt es. Es handelt auch davon, wie man neu anfängt, wenn man auf der Nase gelandet ist.