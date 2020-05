Anzeige

Ingo Wellenreuther, Präsident des Karlrsuher SC, hat nach tagelangen Spekulationen seinen Rücktritt erklärt. In einer Mitteilung des Vereins vom Donnerstagmorgen erklärte er, das Amt mit sofortiger Wirkung ruhen lassen zu wollen.

Der 60-Jährige habe sich nach reiflicher Überlegung und in Abstimmung mit seiner Familie zum Rücktritt entschlossen, lässt sich der scheidende Präsident in der Mitteilung zitieren.

Zum Thema: Alt-OB Seiler wünscht Wellenreuther würdigen Abgang beim KSC

Er verlasse den Verein in einer Situation, in der aufgrund des begonnenen Aktienverkaufs sowie des Stadionneubaus die Weichen für eine wirtschaftlich und sportlich erfolgreiche Zukunft gestellt seien. „Am Tag der Eröffnung werden der KSC und die Menschen in der Region hoffentlich glücklich über das Erreichte sein.“

Wellenreuther war zehn Jahre Präsident des KSC

Der Jurist kündigte an, auch weiterhin dem „KSC als Verein von tiefstem Herzen“ verbunden bleiben zu wollen. Er war seit 2010 Präsident des Karlsruher SC.

Mehr zum Thema: Angezählter Wellenreuther erwartet Antwort – „Bündnis KSC“ lässt sich noch Zeit

„Insgesamt waren es zehn bewegende Jahre, in denen ich sicherlich auch einige falsche Entscheidungen getroffen habe. Zusammen mit den Kollegen im Präsidium und in den anderen Vereinsgremien habe ich aber immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt“, so der scheidende Präsident.

BNN/pm