Kader nimmt Form an: Sebastian Jung bleibt beim KSC

Sebastian Jung bleibt beim KSC. Der Rechtsverteidiger verlängerte seinen Vertrag, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab. Über die Dauer der Vertragsverlängerung wurde zunächst nichts bekannt.

„Sebastian zeigt diese Saison spielerisch und körperlich eine beeindruckende Konstanz. Er beweist Woche für Woche seine defensive Zuverlässigkeit und seine sieben Torvorlagen stehen für seine große Bedeutung für unsere Offensive“, wird Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis, in der Mitteilung zitiert.

Sebastian Jung soll wichtige Rolle beim KSC spielen

Da der KSC im Sommer den Verlust von Erfahrung im Kader kompensieren müsse, werde Jung in der Teamhierarchie und bei der Führung junger Spieler eine wichtige Rolle zukommen

„Ich freue mich auf meine fünfte Saison im KSC-Trikot! Wir haben in den letzten Jahren hier einiges gemeinsam aufgebaut. Umso schöner, dass ich weiterhin ein Teil davon sein kann. Ich will mit meiner Erfahrung in der verjüngten Mannschaft noch mehr Verantwortung übernehmen“, sagte Jung demnach. Der 33-Jährige stand in dieser Saison in 28 von 29 Pflichtspielen auf der rechten Außenbahn in der Startformation.

Erst am Mittwoch hatte der KSC seinen ersten Neuzugang bekannt gegeben: Noah Rupp wechselt vom FC Luzern nach Karlsruhe.