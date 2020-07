Rhein-Neckar Löwen setzen auf schwedische Fachkräfte

Des Deutschen ist Albin Lagergren auch nach zwei Jahren in Diensten des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg noch nicht wirklich gut mächtig. Aber dieses Defizit muss er bei seinem neuen Arbeitgeber nicht mehr nur mit Englisch ausgleichen: Bei den Rhein-Neckar Löwen wird vermehrt auch Schwedisch gesprochen. „Es ist schön, dass hier viele schwedische Spieler sind, das macht es für mich einfacher”, sagt der Neuzugang des Bundesligisten.

Mit dem 27-Jährigen Lagergren stehen jetzt fünf schwedische Nationalspieler unter Vertrag beim zweimaligen deutschen Meister - außer dem Linkshänder noch die beiden Torhüter Mikael Appelgren und Andreas Palicka sowie Linksaußen Jerry Tollbring und Kreisläufer Jesper Nielsen. Und es könnte bald noch ein sechster hinzukommen.

Lukas Nilsson ist einer auf unserer Kandidatenliste. Christopher Monz , Pressesprecher der Löwen

„Lukas Nilsson ist einer auf unserer Kandidatenliste”, bestätigte Löwen-Pressesprecher Christopher Monz das Interesse an dem noch bis 2021 an den THW Kiel gebundenen Shooter.

Die Löwen sind noch auf der Suche nach einem Mann für den linken Rückraum. Bislang stehen Trainer Martin Schwalb für die Königsposition Romain Lagarde, Neuzugang Mait Patrail und Eigengewächs Philipp Ahouansou zur Verfügung. Mads Mensah (Flensburg) und Steffen Fäth (Erlangen) hatten den Verein verlassen.

Schwalb mochte sich zu möglichen Namen nicht äußern, er meinte nur, dass weitere Spieler hilfreich wären. Seine Aussage im Sky-Interview vom 27. Mai zu Nilsson aber steht: „Er ist ein interessanter Handballer, aber er ist kein Spieler der Rhein-Neckar Löwen, sondern des THW Kiel. Er hat da noch ein Jahr lang einen Vertrag, das gilt es auch zu beachten. Alle anderen Sachen sind daher jetzt nicht spruchreif.”

Linkshänder Lagergren kommt

Bereits lange klar war der Wechsel von Lagergren. Schon im Frühjahr 2019 hatten die Löwen den Linkshänder für ein Engagement in diesem Sommer gewonnen. Sehr zur Freude von Schwalb, der sich von der Dynamik des Schweden viel verspricht. „Albin ist spielerisch und von seinem Überblick her ein sehr guter Mann. Wenn man einen schnellen Handball spielt, dann weiß er genau, was zu tun ist.

Er bewegt sich gut und hat ein Auge dafür, wie die gegnerische Abwehr steht. Er weiß, in welche Lücken er gehen muss”, sagt Schwalb.

Lagergren spricht von einem Neustart, nicht nur wegen des Vereinswechsels. Denn nach einem überragenden ersten Jahr in Magdeburg hatte er sich im April 2019 den rechten Fuß gebrochen. Er war gerade wieder in Form, als er sich während der EM im vergangenen Januar eine Gehirnerschütterung zuzog. Bei den Löwen erhofft er sich nun vor allem „eine gute Zeit”.