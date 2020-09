Nicht nur Mario Gomez kennt sie, diese verdammte Fußspitze, die über Tor oder Nicht-Tor, Held oder Depp, Sein oder Nicht-Sein entscheidet. Den berühmten Tick zu früh gestartet und schon schnellt die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten in die Höhe: Abseits. In Zeiten von Videobeweis und kalibrierter Linie kommt der Alptraum eines jeden Stürmers manchmal auch mit Verzögerung, aber er kommt, regelmäßig. Gomez weiß ein Lied davon zu singen: Anfang Dezember wurde in einem Spiel drei Treffer von ihm deswegen aberkannt.

Geht es nach Arsène Wenger, werden die Angreifer künftig nicht mehr so häufig zurückgepfiffen. Die Arsenal-Ikone ist inzwischen beim Weltverband Fifa angestellt und hat sich dort in seiner Funktion als Direktor für globale Fußballförderung der guten, alten Abseitsregel angenommen.

Sein Vorschlag: Eine Aktion soll künftig erst dann abgepfiffen werden, wenn sich der Angreifer mit seinem kompletten Körper im Abseits befindet und nicht wie bisher nur ein einziges Körperteil, mit dem ein Treffer erzielt werden kann, näher am Tor ist als der vorletzte Gegenspieler. Stichwort: Fußspitze.