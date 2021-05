Internationaler Tag der Pressefreiheit

Bedrohungslage für Journalisten in Deutschland nimmt zu: „Das Aggressionsniveau war noch nie so hoch“

Die Pressefreiheit ist in vielen Ländern der Welt nicht gewährleistet. Journlaisten werden verfolgt und inhaftiert. Auch in Deutschland ist das Arbeiten für Journalisten schwieriger geworden, wie Martin Hoffmann vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig im Interview sagt.