Warum die späten Sportereignisse die Zustellung der Zeitung gefährden

Wie so viele andere Sportfans auch habe ich mir am Dienstagabend verwundert die Augen gerieben: Was die deutsche Nationalmannschaft kurz nach der Trennung von Trainer Hans Flick gegen Vizeweltmeister Frankreich auf den Dortmunder Rasen gezaubert hat, war Fußball verrückt.

Redaktion muss Spielbericht in Minutenschnelle verarbeiten

Bei allen Emotionen geht mein Blick bei diesen spätabendlichen Sportereignissen aber immer auf die Uhr. Denn ich denke natürlich auch an unseren Spätdienst in der Redaktion, der so eine Partie in Minutenschnelle verarbeiten muss, damit der Andruck unserer Printausgabe nicht zu lange nach hinten hinausgezögert wird. Denn dann gerät die gesamte Logistik unserer elf Ausgaben zwischen Achern und Bruchsal bis hin zu den Austrägern in Gefahr.

Zustellung der Zeitung ist zunehmend in Gefahr

Und am Ende dieser Kette stehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, die ihre Tageszeitung pünktlich im Briefkasten haben wollen. Wenn wir aus Gründen der Aktualität zu spät anliefern, knirscht es schon heute ganz gewaltig beim Druck, im Vertrieb und der Zustellung. Dann darf nicht noch ein Papierriss oder ein größerer Unfall auf der Auslieferungsstrecke dazwischenkommen.

Erste Artikel kommen gegen 23 Uhr

Beim Länderspiel gegen Frankreich war gegen 22.45 Uhr Schluss. Die ersten Texte und Fotos lieferten unsere Mitarbeiter gegen 23 Uhr an. Im Gegensatz zu vielen anderen Tageszeitungen veröffentlichen wir im Moment die wichtigen Sportereignisse aus der Nacht noch aktuell in allen gedruckten Morgenausgaben und nicht nur in den digitalen Ausgaben im ePaper und auf der Homepage.

Ob wir das aber auch in alle Zukunft garantieren können, steht in den Sternen. Denn wir müssen beobachten, dass es gerade beim Sport immer später wird. Das beginnt bei König Fußball, wo die Nachspielzeiten mittlerweile ganz locker zweistellig werden können. Bei der Ende August beendeten Leichtathletik-WM in Budapest wurden fast alle wichtigen Entscheidungen in den späten Abend verlegt.

Anstoßzeiten bei Fußball-EM 2024 noch unklar

Der Grund dafür sind natürlich die TV-Einschaltquoten und damit höhere Werbeeinnahmen für die Veranstalter. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Im nächsten Jahr steht uns die Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ins Haus. Die Anstoßzeiten werden erst nach der Auslosung der Endrunde im Dezember 2023 bekannt gegeben. Aber schon jetzt ist klar: Die UEFA wird sich dem Druck der TV-Anbieter beugen und statt familienfreundlicher Anstoßzeiten die Abendspiele eher auf 21 Uhr terminieren.