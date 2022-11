Auf der Karlsruher Messe „Tierisch gut“ präsentieren sich Rassehunde und Edelkatzen

Rassehunde und Edelkatzen finden auf der Karlsruher Messe „Tierisch gut“ ihr Eldorado – und auch ihre Besitzer kommen an den Informations- und Verkaufsständen auf ihre Kosten.

Katzen- und Hundefans fanden am vergangenen Wochenende ihr Eldorado in der Karlsruher Messe. Die Haustiermesse „Tierisch gut“ lockte mit einem abwechslungsreichen Show- und Rahmenprogramm. Im Mittelpunkt standen die 78. und 79. Internationalen Rassehundeausstellung des Landesverbandes Baden-Württemberg für Hundewesen sowie der 100. Geburtstag des Ersten Deutschen Edelkatzenzüchterverbandes. Rund 5.000 Hunde waren zur Rassehundeausstellung gemeldet und es waren täglich bis zu 300 Katzen, die präsentiert wurden.

Alle vier Hallen sind am Samstagnachmittag sehr gut besucht. Die Menschen und ihre vierbeinigen Freunde an der Hundeleine flanieren durch die Gänge und genießen das Ambiente. Die Züchterinnen Andrea und Laura Witz aus Zürich warten geduldig am Rande des Ehrenringes, bis sie ihren schwarzen Deutschen Kleinspitz präsentieren dürfen.

Anke Hambrecht aus Emmendingen bei Freiburg ist stolz. „Collie-Dame Chinook ist platziert“, strahlt sie. „Jetzt brauche ich nur noch den passenden Collie-Mann dazu.“ Verena Geier aus Neckwestheim hat nichts mit Züchten im Sinn. Ihr russischer Windhund hat zum dritten Mal eine Superbewertung erhalten und ist jetzt Jugendchampion.

Katzen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen

Bei den Katzen in der dm-Arena geht es ruhiger zu. Gelassen liegen die Samtpföter in ihren Ausstellungskäfigen und stören sich nicht an neugierigen Blicken. Auch hier warten Züchter aus ganz Europa darauf, dass ihre Lieblinge gut bewertet werden.

Für die Besucher sind zudem die Verkaufsstände mit allerlei Nützlichem interessant. Da ist beispielsweise die Katzenklappe, die sich nur für die eigene Katze öffnet. Wie das funktioniert? Mit dem Chip, den der Tierarzt dem Tier eingesetzt hat.

„An der Katzenklappe wird die Tasso-Chipnummer der Katze eingestellt, danach öffnet sich der Mechanismus nur für die eigene Katze“, erklärt Timo Hoecker, Vertriebsleiter der Firma Meine-Katzenklappe.de. Raus kann die Katze immer, doch wenn sie herein möchte, wird der Sensor in der Klappe aktiv.

Die Idee dazu hatte Lukas Röder von der Schreinerei und Glaserei Röder in Schifferstadt. Christian Lindt ist für die digitale Technik zuständig. Demnächst sollen Katzenklappen mit Mauserkennung angeboten werden. Mit Maus im Maul wird dem Samtpföter der Eintritt verweigert.

Hochwertiges Spielzeug für Katzen

Katzenspielzeug auf hohem Niveau bietet Stephanie Nießen aus Köln an. Vor zwei Jahren erst hat sie ihre Firma elves.cat ins Leben gerufen. Aus ihrem Hobby, hochwertiges Spielzeug aus ausgewählten Materialien zu gestalten, hat sie ein Geschäft gemacht.

Um gesundes Schlafen für Hunde und Katzen dreht es sich bei „Darling Little Place“, einem ehemaligen Start-up-Unternehmen aus Stutensee. Gründerin Vanessa Frank erläutert den Aufbau dieses Spezialbettes, zeigt die verschiedenen Schichten und betont, dass alles komplett waschbar und trocknergeeignet ist. „Schön, sauber und bequem, dazu ideal für Allergiker“, klärt sie die Umstehenden auf.

Viele Informationen werden beim Südwestdeutschen Hundesportverband abgefragt. Sandra Hekel-Würth, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes zuständig ist, skizziert die verschiedenen Sportmöglichkeiten für Hunde und gibt Tipps, wie man für seinen vierbeinigen Liebling die passende sportliche Beschäftigung findet.

Neben der Basisausbildung mit Begleithundeprüfung helfen mehrere Sportarten Mensch und Tier auf die Sprünge. Wichtig ist das harmonische Zusammenspiel zwischen beiden, unterstreicht Hekel-Würth.