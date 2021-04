85 Prozent der Fertigung bereits vernetzt

Bosch-Geschäftsführer Rolf Najork: Geschäfte mit Industrie 4.0 werden stark wachsen

Rund zehn Jahre steht der Begriff Industrie 4.0 in der Öffentlichkeit. Die Technologie dahinter hat in der Industrie schon vieles verändert und vereinfacht - die ganz großen Umwälzungen stehen nach Ansicht des Branchenriesen Bosch aber noch an.