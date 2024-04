Besuch des Bundeskanzlers beim Bruchsaler Vorzeige-Konzern SEW-Eurodrive auf der Hannover Messe: Olaf Scholz zeigte sich beeindruckt von der Innovationskraft des viertgrößten Konzerns mit Sitz in der BNN-Region. Er interessierte sich für die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Antriebstechnik, die das Familienunternehmen herstellt und weltweit vertreibt. Die Bruchsaler sind quasi Spezialist für alles, was sich bewegt, mit Ausnahme von Automotive, Rüstungsindustrie und Windkraft.

SEW-Eurodrive zeigte Scholz Konzeptstudie zu Wasserstofffahrzeug mit Brennstoffzellentechnologie

Chief Operating Officer Jörg Hermes zeigte der Delegation um Scholz unter anderem unterschiedliche mobile Assistenzsysteme auf dem 1.700-Quadratmeter-Stand von SEW-Eurodrive. Dazu zählte nach Unternehmensangaben eine funktionsfähige Konzeptstudie zu einem Wasserstofffahrzeug mit Methanol-Brennstoffzellentechnologie. Diese Fahrzeuge sind im Modell autonom zwischen einem vollautomatisierten Lager, einem Kipparmroboter, einem Palettierportal und einem Flächenspeicher unterwegs.

Der gesamte Prozess wird zudem mit einem digitalen Zwilling des Großmodells abgebildet.

SEW-Eurodrive zeigt aktuell auf der weltgrößten Industriemesse nachhaltige Antriebs- und Automatisierungslösungen für einen vollautomatisierten Logistikbereich in der Baustoffindustrie. Scholz’ Delegation gehörte unter anderem auch der Ministerpräsident des aktuellen Messe-Partnerlandes Norwegen an.

Wir unterstützen auf dem Weg zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Jörg Hermes

COO von SEW-Eurodrive

„Wir freuen uns sehr, dass wir dem Bundeskanzler und seinen Begleitern zeigen konnten, wie wir als führender Anbieter von Antriebstechnik und Automatisierungslösungen nicht nur die Baustoffindustrie, sondern auch unzählige weitere Branchen auf dem Weg zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit unterstützen“, so Hermes.

Bruchsaler Konzern hat Mitarbeiter in 54 Ländern

Der Bruchsaler Konzern beschäftigt in 54 Ländern rund 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie erlösten 4,5 (2022: 4,3) Milliarden Euro. In der Region hat SEW-Eurodrive kürzlich mit einer Ankündigung für Furore gesorgt: Das Unternehmen investiert in den kommenden Jahren etwa 350 Millionen Euro in seinen Standort Graben-Neudorf. Bis 2031 soll dort auf einer Fläche von 76.000 Quadratmetern ein neues Montage- und Logistikzentrum für Getriebemotoren entstehen.

Nur EnBW, dm und Eurobaustoff schreiben als Unternehmen mit Sitz in der Region einen noch höheren Umsatz als SEW-Eurodrive.