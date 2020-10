Hotelier testet alle Gäste und Mitarbeiter

Corona-Check vor der Lobby: Hotel in Langenburg testet selbst

Hunderttausende Euro hat der Hotelier Wolfgang Maier in Bosch-Corona-Schnelltestgeräte und in ein Labor investiert. Außerdem hat er sechs Arzthelferinnen eingestellt. So testet er seit Juli jeden Gast und regelmäßig die Mitarbeiter. Das lohnt sich.