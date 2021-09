Geballte Maschinentechnik bei den Platformers’ Days in der Messe Karlsruhe

Riesige blank polierte Kräne und Hebebühnen schimmern in der Sonne und künden es schon aus der Ferne an: In die Messe Karlsruhe ist wieder Leben eingekehrt. Nach 18 Monaten Stillstand summt und brummt es wieder auf dem Gelände. Geballte Technik präsentiert sich hier.

Die Platformers‘ Days – Fachmesse für mobile Hebe- und Höhenzugangstechnik – zieht zogen interessierte Fachbesucher aus der ganzen Republik an. Die Schau feierte ihr Debüt in Karlsruhe mit über 100 Ausstellern und mehr als 350 Maschinen.

Schon vor dem Eingang gibt es erste Eindrücke. Hier rollen Kräne, mobile Arbeitsbühnen und Telestapler über künstlich aufgeschüttete Hügel des „Rough Terrains“. Der reale Arbeitseinsatz wird hier eindrucksvoll demonstriert.