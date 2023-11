Am 11. und 12. November stehen in der Messe Karlsruhe Hund und Katze im Fokus, wenn die „TIERisch gut“ ihre Türen öffnet. Aber auch ihre Besitzer kommen auf ihre Kosten.

Welche Hunderasse hat die Nase vorn? Was gilt es zu beachten, wenn die Familie sich einen Hund anschaffen möchte? Welche Rassekatze bewegt sich elegant und bleibt doch verschmust? Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um Hund und Katze finden Tierliebhaber am 11. und 12. November in der Messe Karlsruhe.

Denn dann dreht sich bei der diesjährigen „TIERisch gut“ alles um und Hund und Katze. Mit rund 220 Anbietern im Rahmen der Industrieausstellung, der 80. und 81. Internationalen Rassehundeausstellung (IRAS) Karlsruhe und der Edelkatzenausstellung ist Shopping-Spaß, aber auch viel Information und Unterhaltung garantiert.

5.200 Rassehunde messen sich bei der Ausstellung

„Wir haben die Corona-Delle deutlich hinter uns gelassen“, freute sich Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH bei der Pressekonferenz. Sie verwies dabei auf „tolle Anmeldezahlen“.

Die Rassehundeausstellung geht in den Hallen zwei und drei mit rund 5.200 Hunden aus rund 250 Rassen an den Start. Diese werden von Richterinnen und Richtern aus 13 Ländern beurteilt. Die Sieger werden jeweils ab 15 Uhr im Ehrenring in der Halle eins vorgestellt.

Veranstalter rechnen mit 25.000 Besuchern

Der Landesverband Baden-Württemberg für Hundewesen (VDH) hat sich dazu ein spannendes Rahmengramm einfallen lassen. Es bietet sowohl Unterhaltsames als auch Wissenswertes rund um die Themenfelder Zucht, Hundehaltung und Hundeerziehung. Die Veranstalter rechnen mit rund 25.000 Besuchern mit 7.000 Hunden.

Beim Besuch der Messe müssen Hundehalter nachweisen, dass ihre Fellnase gegen Tollwut geimpft ist. Außerdem müssen die Hunde beim Aufenthalt auf der Messe angeleint bleiben. Ulrich Reidenbach, der Vorsitzende des VDH, freut sich auf Züchter und Halter aus ganz Europa. Er sieht die Aufgabe seines Verbandes darin, Hundehalter und solche, die es werden wollen, umfassend zu informieren.

„Hunde spielen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft“, sagte er. Mit der Hundehaltung werden nach seinen Angaben pro Jahr 5,8 Milliarden Euro umgesetzt. Zudem werden durch Hunde 120.000 Arbeitsplätze gesichert. Die Einnahmen des Staates durch die Hundesteuer belaufen sich auf 370 bis 400 Millionen Euro. Nicht zu vergessen, dass die sozialen und therapeutischen Aspekte der Hundehaltung die Kosten des deutschen Gesundheitswesens um mehr als zwei Milliarden Euro reduzieren, so Reidenbach.

400 Rassekatzen werden beurteilt

Auch Charme und Schönheit der Katzen spielen auf der „TIERisch gut“ eine besondere Rolle. Fünf Richter aus Italien und den Niederlanden beurteilen rund 400 Rassekatzen. An beiden Ausstellungstagen präsentiert der Erste Deutsche Edelkatzenzüchter-Verband (DEKZV) die Sieger-Samtpföter auf dem Catwalk in der dm-Arena. Am Samstag, 11. November, wird zudem die Katze mit den „Schönsten Augen“ prämiert und am Sonntag dürfen Thai-Katzen in einer Sonderschau bestaunt werden.

Nach Angaben von Ortrud Römer-Horn, Presse-Verantwortliche des 1. DEKZV, haben Aussteller aus elf Ländern ihre Schnurrer für die Schönheits-Konkurrenz in Karlsruhe angemeldet. Für Besucher, Aussteller und Züchter für Hunde wie für Katzen sei die „TIERisch gut“ ein idealer Treffpunkt, um sich auszutauschen.

Im Mittelpunkt der Gespräche werde immer auch die kontrollierte Züchtung stehen, hieß es auf der Pressekonferenz. Die Hälfte der Jungtiere aus nicht kontrollierter Zucht sei krank. In den Mitgliedsvereinen der Verbände sei nur kontrollierte Zucht zugelassen. Darüber wolle man verstärkt aufklären, hieß es vor der Presse.

Die Messe bietet zahlreiche Programmpunkte

In Halle eins sowie in der dm-Arena erwartet die Besucher ein breit gefächertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um Hund und Katze. Darunter findet man edle Accessoires, praktisches Zubehör, auch Spielzeug, natürlich Futter und Snacks sowie Heil- und Pflegemittel. Auch innovative Neuheiten und Start-up Produkte sind darunter. Fachvorträge und Unterhaltsames runden das Messegeschehen ab.

Programme wie Comedy Dog Show, Kurt Brei mit seinem Blindenführhund, die Show von Mica’s Hunde im Glück mit Dog Dancing, Longieren, Frisbee und andere Live-Vorführungen sind im Ehrenring in der Halle eins zu bewundern. Bei den Fachvorträgen geht es um Themen wie: Kind und Hund im Alltag, Übungen Tierarztbesuch, Grundgehorsam und alles über den Blindenführhund – Sehen auf Vierpfoten. Weitere Attraktionen sind die Fotowand, eine Schnellzeichnerin sowie ein Kinderprogramm.