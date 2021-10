Gewerkschaft mahnt Politik

Südwest-IG-Metall: Umbau der Industrie und Klimawandel müssen zusammen gedacht werden

Die IG Metall im Südwesten hat die künftige Bundesregierung aufgefordert, kräftig in eine klimafreundliche Industrie zu investieren. Der nachhaltige Umbau der Industrie und der Kampf gegen den Klimawandel müssten zusammen gedacht werden, sagte der IG-Metall-Chef für Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, am Mittwoch in Stuttgart.