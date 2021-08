Von Elchesheim-Illingen an die Wall Street: Weber-Grill-Vorstand Hans Jürgen Herr startete bei der ZG Raiffeisen

Mr. Mister isst Pizza Parlare – dabei ist er doch ein Grillmaster. Neulich war er noch in der Wall Street, hat den Grill-Multi Weber Inc. mit an die Börse gebracht. Jetzt ist Hans-Jürgen Herr wieder in der Heimat. Er gönnt sich mit seinem Freund Joachim Bengelsdorf in einer Karlsruher Pizzeria ein (Mittags-)Päuschen mit Blick auf Schloss Gottesaue.

Dabei erzählt Herr, wie das neulich war in New York: Ein rund 100 mal 30 Meter großer Kunstrasen ist vor dem Börsengebäude ausgebreitet. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grillen darauf. Später läutet dann die Börsenglocke, und am Abend wird mit Cocktails an der Brooklyn Bridge gefeiert.

Hans-Jürgen Herr hat in Deutschland den Grillboom angestoßen