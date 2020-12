Unterwegs sind am Sonntag nach Weihnachten Urlauber, Rückkehrer und Menschen, die das ganze Jahr über im Laster sitzen. Die kleine Welt auf der Autobahnraststätte in Pforzheim ist bunt.

Vater und Sohn sind am Morgen von München aufgebrochen und haben bei der Autobahnraststätte bei Pforzheim eine kleine Pause eingelegt. In Karlsruhe werden sich ihre Wege trennen. Frank Meierin hat seinen Vater vor Weihnachten dort abgeholt und will ihn jetzt am Sonntag wieder absetzen.

„Die ganze Strecke wollte ich ihm nicht zumuten“, erklärt der 83-jährige Franz Meierin. Er fährt dann zurück ins heimische Müllheim bei Freiburg. Dass er dann wieder allein ist, mache ihm nichts aus. Die Familie hat ihm Reste vom Festessen eingepackt, es gab Bioente. „Besser kann es mir gar nicht gehen“, sagt Franz Meierin.