Ausgangslage für eine mögliche Pforzheimer Markthalle ist schwierig

Innenstadtbelebung ist ein großes Thema - auch in Pforzheim. Dass Galeria Karstadt Kaufhof womöglich seinen Pavillon an der Brüderstraße aufgeben könnte, weckt Fantasien über eine neue Markthalle. Die Ausgangslage dafür ist schwierig.

Es gibt zwei Arten von Stehverkehr in der Brüderstraße von Pforzheim. Werktags über Mittag bestimmen Spaziergänger das Bild. Mit einem Brötchen in der Hand widmen sie sich der Dekoration im Nagelstudio oder vertiefen sich auch mal in die Auslagen von Galeria Karstadt Kaufhof. Kaufen wollen sie in der Regel weder Geschirr noch Zahnputzbecher oder Federbetten.

Die Fahrer dunkler Limousinen ein paar Stunden später sind ebenfalls kaum interessiert. Es wird herumgekurvt, angehalten, beobachtet, was so geht beim Frisör an der Ecke oder in einem der angrenzenden Lokale.

Die Situation in dem kleinen Quartiert inmitten der Stadt ist so bekannt wie sie von Anwohnern, Einzelhändlern und Kommunalpolitikern seit Jahren beklagt wird. Jetzt, so hofft beispielsweise Pforzheims CDU und ihr Parteifreund, Oberbürgermeister Peter Boch, könnte sich das ändern.