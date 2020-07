Edith Kopf Autorin

Seit Oktober 1991 bei den BNN. Nach Stationen als Redakteurin in Ettlingen und Baden-Baden arbeitet Edith Kopf (eko) seit 2008 in Pforzheim – heute mit Schwerpunkten bei der lokalen Wirtschaft, Schmuckindustrie, Bauen und Stadtentwicklung. Sie kam nach einem Studium der Politischen Wissenschaften und Germanistik in Freiburg sowie einem Arbeitsjahr in Großbritannien nach Karlsruhe. Grund dafür war ein Referendariat für den gymnasialen Schuldienst. Im Anschluss an das erfolgreich abgelegte zweite Staatsexamen folgte das Volontariat bei den BNN, mit dem die Redakteurin an journalistisches Arbeiten bereits während des Studiums anknüpfte.