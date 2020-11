Schreck für die Inhaber: Ein Opel Corsa ist in Pforzheim am Sonntagabend eine Treppe bei C&A und Blumenhof hinunter gerollt. Erst ein Geländer stoppte das Auto.

Das Auto war oberhalb der Treppe zwischen C&A, Barfüßergasse und Blumenhof geparkt gewesen, bestätigt eine Sprecherin des Pforzheimer Polizeipräsidiums. Offenbar war der Opel jedoch nur „mangelhaft gesichert“, heißt es von der Polizei.

So setzte sich das Auto am Sonntag gegen 16.45 Uhr unbemerkt in Bewegung und rollte die Treppe hinunter. Zum Glück war der Opel zu diesem Zeitpunkt leer.

Rollendes Auto kommt an einem Treppen-Geländer zum Stehen

Ein Geländer stoppte die Fahrt des Autos mitten auf der Treppe. Beim Aufprall wurde der Opel stark verbeult. Vorher hatte das Auto schon weitere Teile des Geländers abgerissen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bergen das Auto derzeit aufwendig. Sie entfernen auch Teile des beschädigten Geländers.