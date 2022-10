Zeugen gesucht

Bargeld gestohlen: Unbekannte brechen in Pforzheimer Wohnhaus und Gaststätte ein

Ein Wohnhaus in Huchenfeld und eine Gaststätte in der Salierstraße sind am letzten Freitag in Pforzheim ausgeraubt worden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. In beiden Fällen wurde Bargeld gestohlen.