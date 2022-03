Tatverdächtiger in Haft

Bluttat am Waisenhausplatz in Pforzheim: Polizei ermittelt weiter

Wie bereits mitgeteilt, wurde am Freitag im Zusammenhang mit einer tödlichen Auseinandersetzung, die sich am frühen Dienstagmorgen an der Ecke Am Waisenhausplatz/Lammstraße abgespielt hatte, ein 28-jähriger Mann vorläufig festgenommen.