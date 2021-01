Retter in der Not

Für Murphys Gesetz, benannt nach dem US-Amerikaner Eduard Murphy, wonach alles schief geht, was schief gehen kann, haben Daniel Schöninger und seine Kollegen von der Pforzheimer Ortsgruppe der Bergwacht Schwarzwald eine eigene Version.

Ein Kater spielt darin die Hauptrolle: Murphy hieß der Stubentiger, der an der Spitze einer Thuja festsaß. Zwei Tage harrte er angstvoll in zwölf Metern Höhe aus, bis ein Mitglied der Bergwacht unter Seilsicherung empor stieg, Murphy in einen Rucksack packte und unversehrt dem besorgten Frauchen übergab.

Murphys Pech wurde zur gerne erzählten Anekdote, als der Kater fast auf den Tag genau ein Jahr später dieselbe Thuja hochkletterte, sich wieder nicht mehr herunter traute und Schöningers Team nochmals zur Rettung anrückte.