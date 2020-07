Bereich abgesperrt

Eichenprozessionsspinner am Pforzheimer Messplatz

Am Pforzheimer Messplatz ist am Montag ein Bereich von der Polizei abgesperrt worden, in dem sich giftige Eichenprozessionsspinner befunden haben. Fünf Personen hatten über gesundheitliche Beeinträchtigungen geklagt. Inzwischen wurden die Raupen entfernt.