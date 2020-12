Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim haben Einbrecher unter anderem Schmuck entwendet. Sie sind durchs Fenster rein gekommen.

Einbrecher haben sich über ein Fenster Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim verschafft. Von Freitagmittag auf Dienstagnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung in der Redtenbacherstraße in der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen, teilt die Polizei mit.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort durchsuchten sie Schränke und Kommoden und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Schmuck. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.