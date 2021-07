Bierdeckel-Kampagne informiert Pforzheimer Gastättenbesucher

10.000 Bierdeckel mit Präventionsbotschaften sollen diesen Sommer Gastättenbesucher in Pforzheim und dem Enzkreis für die Gefahren auf ihrem Heimweg sensibilisieren. Die Kampagne der Polizei und der Verkehrwacht richtete sich gegen die Häufung von Fahrradunfällen, gab die Pressestelle der Polizei an.

Die Aufklärungskampagne „Sicher ans Ziel“ startet in Pforzheim und dem Enzkreis mit dem Wochenende am Freitag, 9. Juli. Mit einer Auflage von 10.000 Bierdeckeln, die mit Präventionsbotschaften bedruckt sind, soll während der Sommermonate in Gaststätten und Biergärten die Zielgruppe der Fahrradfahrer angesprochen werden.

Ziel der Aktion ist nach Polizeiangaben die Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer, die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer, die Einhaltung der Verkehrsregeln sowie der Diebstahlschutz der Fahrräder.

Die Polizei informiert über insgesamt steigende Zahlen. Alleine im vergangenen Jahr wurden in Pforzheim und im Enzkreis insgesamt fast 400, oftmals hochpreisige Fahrräder und Pedelecs gestohlen. Auch in der Verkehrsunfallbilanz waren im Jahr 2020 Auffälligkeiten bei den Fahrradunfällen beobachten. Die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern lag im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim mit 334 Unfällen 22,8% signifikant über dem Niveau des Vorjahres mit 272 Fällen. Hierbei kamen insgesamt 304 Radfahrer körperlich zu Schaden, was einem Anstieg von 32,2% entspricht.

Das Polizeipräsidium Pforzheim verwies auf bereits umgesetzt repressive und präventive polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Radfahrunfällen. In diese Konzeption will es die neue Aufklärungskampagne einbetten.

Die Behörde bedankte sich für die Unterstützung zahlreicher Gastronomiebetriebe in Pforzheim und im Enzkreis, welche die Bierdeckel allen Gästen mit ihrem Getränk „auftischen“.

Über den aufgedruckten QR-Code gelangt man auf die Internetseite der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion „Gib Acht im Verkehr“, www.gib-acht-im-verkehr.de. Dort können weitere Informationen rund um das Fahrrad abgerufen werden.

Bei einem gemeinsamen Auftakttermin an der Gaststätte Kupferhammer wurden die ersten Fahrradfahrer durch die Verantwortlichen der Kampagne angesprochen.

Weitere Gastronomen, Fahrradhändler oder andere Interessierte können unter der Tel. 07231-186-1201 kostenlose Bierdeckel anfordern.