Besucher träumen in den Bäumen

Das erste Baumhotel im Enzkreis hängt in Birkenfeld

Zwischen Baumwipfeln in den Sternenhimmel schauen, sich im Wind sanft in den Schlaf schaukeln lassen: Das ermöglicht das Baumhaus, das am Sonntag am Birkenfelder Westweg eröffnet wurde.