In Remchingen, Niefern und Mühlacker können Badegäste zeitnah auf die Hallenbäder ausweichen – aber was ist in Neuenbürg?

Der Sommer ist noch einmal zurückgekehrt. Am Wochenende sollen die Temperaturen laut Wetterprognosen knapp unter der 30-Grad-Grenze liegen. Wer das Schwimmen im Freibad liebt, sollte das noch einmal nutzen, denn die Saison wird in den Freibädern im Enzkreis an diesem Wochenende zu Ende gehen. Die Bäder bleiben danach bis nächstes Jahr geschlossen. Eine Verlängerung ist nicht geplant. Stattdessen werden, wo vorhanden, zeitnah die Hallenbäder geöffnet.

Das größte Freibad im Enzkreis mit einem 50 Meter langen Sportschwimmbecken, Nichtschwimmerbecken, Kinderareal und Wasserspielplatz befindet sich in Remchingen. Mehrere tausend Besucher kommen hier an einem heißen Tag vorbei. Ein letztes Mal dürfen sie an diesem Jahr am Sonntag ins Schlossbad rein. Geöffnet ist dieses zwischen 10 und 19 Uhr.

Wer einen Spind benutzt, sollte dessen Leerung nicht vergessen, bittet die Gemeinde und verweist auf das Hallenbad, das den Schwimmern quasi einen nahtlosen Übergang ermöglicht. Es wird bereits am 12. September geöffnet, allerdings sind die Öffnungszeiten hier begrenzt: dienstags bis freitags zwischen 18 und 21 Uhr, sowie samstags zwischen 16 und 18 Uhr und sonntags zwischen 9 und 11 Uhr.

Nur Neuenbürger müssen auf andere Gemeinden ausweichen

Aufs Hallenbad wechseln müssen nach dem Wochenende auch die Schwimmfreunde in Mühlacker, allerdings ist hier der letzte Badetag im Freibad nach Angaben der Stadtwerke Mühlacker bereits am Samstag vorgesehen. Geöffnet ist das Freibad zwischen 9 und 20 Uhr. Die Hallenbad-Saison wiederum startet am 13. September mit tagesabhängig unterschiedlichen Öffnungszeiten zwischen 6.30 Uhr und 21 Uhr.

In Niefern ist das Freibad bis Sonntag geöffnet und kann zwischen 9 und 20 Uhr besucht werden. Kassenschluss ist um 19 Uhr. Die Hallenbad-Saison wird hier erst am 19. September beginnen, ähnlich wie in Mühlacker zu unterschiedlichen Öffnungszeiten, abhängig jeweils vom Wochentag. Das Bad selbst wurde erst vor wenigen Jahren für rund drei Millionen Euro umfassend saniert.

Nur die Badegäste in Neuenbürg müssen zukünftig auf andere Kommunen ausweichen, wenn sie weiter schwimmen wollen, denn auch hier wird man am Sonntag bis 19 Uhr ein letztes Mal in diesem Jahr im Schwarzwaldwasser aus der Quelle baden können; ein Hallenbad gibt in Neuenbürg allerdings nicht.