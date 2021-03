Eisingens Bürgermeister Thomas Karst tritt nicht mehr an

Bürgermeister Thomas Karst kandidiert bei der Bürgermeisterwahl Ende November nicht noch einmal. Das gab er in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Eisingen bekannt.

„Ich werde nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren“, sagte er. Seine achtjährige Amtszeit endet damit am 15. Februar 2022. Karst sagte, dass er nach gründlicher Abwägung sich für diesen Schritt entschieden habe.

Der Gemeinderat beschloss, dass die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 28. November, stattfinden wird. Der zweite Wahlgang wäre zwei Wochen später am 12. Dezember möglich. Am 17. September wird die Wahl im Staatsanzeiger Baden-Württemberg veröffentlicht. Bis zum 2. November müssen die Bewerbungsunterlagen eingereicht sein (beziehungsweise bis 1. Dezember für die Neuwahl). Am 15. November soll es eine öffentliche Bewerbervorstellung in der Bohrrainhalle geben.