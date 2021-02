Nach dem Verlauf der Vorberatung am Montag im Umwelt- und Verkehrsausschuss wird die vom Enzkreis seit annähernd drei Jahrzehnten praktizierte Wertstoff-Abholpraxis nach dem „Flach und Rund“-System zum Jahreswechsel 2021/22 der Vergangenheit angehören.

Das Wesentliche in Kürze: Die grüne Tonne „rund“ wird abgeschafft und durch eine gelbe Tonne für Leichtverpackungen ersetzt, zudem wird den rund 90.000 Haushalten eine blaue Tonne zur separaten Abholung von Altglas zur Verfügung gestellt.

Bei der als Video-Konferenz stattgefundenen Sitzung stimmten 16 Kreisräte bei zwei Enthaltungen der neuen Vorgehensweise als Empfehlung an den Kreistag zu. Landrat Bastian Rosenau griff eine Empfehlung der Grünen auf, nämlich die neue gelbe Tonne als so genannte Wertstofftonne weiterzuentwickeln, in der dann auch „stoffgleiche Nichtverpackungen“ wie Spielzeug aus Kunststoff und dergleichen entsorgt werden könnten. Dies soll umgesetzt werden.