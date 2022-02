Baubeginn für neues Pflegeheim in Kämpfelbach-Bilfingen

Pflegeplätze, betreute Wohnungen und Tagespflege wird es künftig in der Bilfinger Ortsmitte geben. Wo früher das Hotel „Kämpfelbacher Hof“ gestanden hatte, fiel am Mittwochnachmittag mit dem ersten Spatenstich der Startschuss für das Seniorenzentrum, das das Sozialwerk Bethesda an dieser Stelle bauen will.

Losgehen soll es zwar nicht sofort, aber noch in diesem Jahr will man die Tiefgründung mit Gusspfählen vornehmen. Im kommenden Jahr folgt der Hochbau. Ein Bezug wird voraussichtlich im Lauf des Jahres 2024 möglich sein.

„Wir legen großen Wert auf eine lokale Verortung“, betont Peter Mayer, Vorstandsvorsitzender des Sozialwerks Bethesda. Und Vorstandskollege Hans-Jürgen Walz sagt: „Der Mensch und der Mitarbeiter stehen bei uns im Mittelpunkt.“

Neues Pflegeheim in Kämpfelbach bekommt ausschließlich Einzelzimmer

Insgesamt 45 Pflegeplätze soll es in dem neuen Gebäude geben, verteilt auf drei Wohngruppen mit jeweils 15 Zimmern. Sowohl individuelles als auch gemeinschaftliches Leben und Wohnen wird dabei möglich sein. Deswegen werden ausschließlich Einzelzimmer mit eigenem Bad gebaut.

Gemeinschaftsbereiche sorgen dafür, dass der Kontakt untereinander nicht zu kurz kommt. Jeder Wohnbereich bekommt eine moderne Wohnküche, Präsenzbereiche und entsprechende Pflegeräume garantieren eine vollumfängliche stationäre Pflege.

Hell und modern soll das Gebäude werden. Weil die Gemeinschaftsbereiche und alle Flur-Enden lichtdurchflutet ausgeführt werden, können im Inneren keine dunklen Bereiche entstehen. Im Erdgeschoss soll eine Tagespflegeeinrichtung mit einer Gartenterrasse Platz finden. Ein durch Mobilwände abgetrennter Mehrzweckbereich sorgt dafür, dass dort auch multifunktionale Nutzungen möglich sind.

Außerdem im Erdgeschoss untergebracht werden die Funktionsräume, die Büros für die Verwaltung und die Hausleitung. Die Büroräume für einen ambulanten Pflegedienst sollen zusätzlich direkt von der Talstraße erreichbar sein.

Seniorengerechte Wohnungen mit Betreuung im Dachgeschoss

Im Dachgeschoss sind insgesamt zehn seniorengerechte Wohnungen mit dazu passendem Betreuungsangebot geplant. Außerdem soll es dort einen großzügigen Dachgarten mitsamt Terrasse zum Sitzen geben. Im Untergeschoss werden sich neben den Keller- und Technikräumen noch zehn Stellplätze in einer Tiefgarage befinden, die von der Talstraße aus angefahren werden kann.

Laut Architekt Joachim Theilmann werden weit mehr als die behördlich geforderten Stellplätze geschaffen, nämlich insgesamt rund 40. Insgesamt investiert Bethesda in das Bauprojekt mehr als 13 Millionen Euro. Im Zusammenwirken mit der VR Bank Enz plus gab es ein besonders zinsgünstiges KfW-Darlehen mit Zuschuss. „Ich bin froh und glücklich, dass wir Bethesda haben – und, dass es nun losgeht“, sagt Bürgermeister Udo Kleiner (parteilos). Er bezeichnet das Vorhaben als wichtige Infrastrukturmaßnahme, auf die sich die Bürger freuen.

Sozialwerk Bethesda betreibt weitere Pflegeeinrichtungen in der Region

Im Hintergrund liefen die Planungen dafür schon seit geraumer Zeit: Nachdem der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Schopfwiesenstraße“ seine Rechtskraft erlangt hatte, beauftragte das Sozialwerk Bethesda das Büro Wohn-art Architekten Theilmann und Weber mit der Baueingabe-Planung, die bereits im November 2020 im Gemeinderat vorgestellt und anschließend als Bauantrag eingereicht wurde. Eine Baugenehmigung lag im August vergangenen Jahres vor.

Die Gebäudehöhe wird merklich unter den Firsthöhen des ehemaligen Hotels „Kämpfelbacher Hof“ liegen. Bauherr ist mit dem Sozialwerk Bethesda eine Institution, die in der Region bereits mehrere vergleichbare Einrichtungen betreibt, etwa in Bauschlott. Wenn es die Corona-Regeln zulassen, soll es im Spätsommer ein Fest für die Bevölkerung geben. Anfragen für einen Pflegeplatz oder eine betreute Wohnung sind direkt an Bethesda zu richten.