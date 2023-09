B35 zwischen Knittlingen und Bretten nach schwerem Unfall gesperrt

Auf der B35 hat sich am Donnerstagmittag zwischen Knittlingen und Bretten ein schwerer Unfall ereignet. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 12.45 Uhr auf der B35 zwischen Knittlingen und Bretten in Höhe der Weißhofer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Offenbar sind zwei Pkw daran beteiligt.

Verkehr wird bei Bretten und Knittlingen ausgeleitet

Es soll mehrere Verletzte geben, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die B35 ist in dem Abschnitt voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Verbindung zur B293 und in der Gegenrichtung über den Anschluss auf die K4519 ausgeleitet.

Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Der Beitrag wird aktualisiert (Stand: 13.25 Uhr)