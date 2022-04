Auf der B35 zwischen Knittlingen und Maulbronn sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto entwurzelte einen Baum, der auf die Straße fiel.

Am späten Sonntagabend sind bei einem Unfall auf der B35 zwischen Knittlingen und der Einmündung nach Maulbronn zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei Pforzheim jetzt mitteilte, war ein 21-jähriger Autofahrer gegen 22.15 Uhr auf der B35 von Mühlacker kommend in Richtung Bretten unterwegs gewesen. Er kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Dabei wurde der 21 Jahre alte Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Beifahrer wurde nach offiziellen Angaben leicht verletzt, wurde jedoch ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.

Frau überrollt entwurzelten Baum nach Unfall auf der B35 bei Knittlingen

Der Pkw hatte bei seinem Aufprall einen Baum entwurzelt. Dieser fiel auf die B35, wo ihn eine entgegenkommende 28-Jährige mit ihrem Auto überrollte. Die Frau blieb laut einem Sprecher der Polizei unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Die B35 war bis 1.30 Uhr gesperrt. Ein Gutachter soll den genauen Hergang des Unfalls klären.