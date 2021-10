In der Nacht auf Sonntag ist eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Unfall zwischen Remchingen und Königsbach verletzt worden. Alleinbeteiligt kam die alkoholisierte Frau von der Straße ab. Kurz darauf krachte es erneut.

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der Landesstraße zwischen Remchingen und Königsbach ist eine 23-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 2.20 Uhr.

Eine 23-jährige Autofahrerin war von Remchingen kommend in Richtung Königsbach unterwegs, als sie alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Sie wurde nach links geschleudert und krachte erneut gegen eine Leitplanke, wodurch sie auf die Fahrzeugseite geschleudert wurde und liegenblieb.

Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und leisteten der 23-Jährigen, die laut Polizei-Angaben zunächst ohne Bewusstsein war, Erste Hilfe. Ein bei der Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Sie wurde mit Schürfwunden und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten.

Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, an den Leitplanken ein Schaden von circa 2.000 Euro. Die Straße war für die Reinigungsarbeiten bis etwa 5.50 Uhr gesperrt.

Gegen 3.10 Uhr krachte dann noch ein 29-jähriger Autofahrer während der Unfallaufnahme gegen das zuvor aufgestellte Absicherungsmaterial. Beim Fahrer stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille fest.

Der Fahrer war so stark alkoholisiert, dass er nach seiner Blutentnahme im Polizeigewahrsam blieb, um zumindest den Großteil seiner Alkoholisierung abzubauen. Auch er musste seinen Führerschein abgeben und darf bis auf Weiteres kein Auto mehr fahren.