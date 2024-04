Am Geburtstag darf es in Königsbach-Stein zischen

Es schmeckt erfrischend, mild und vollmundig, eignet sich hervorragend für festliche Anlässe, aber auch einfach so zum Genießen in lockerer Runde. Weil die Gemeinde Königsbach-Stein dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, haben Landwirt Martin Ehrismann und Bier-Sommelier Thorsten Ackermann ein ganz besonderes Getränk auf den Markt gebracht: ein Jubiläumsbier, das ab sofort im Handel erhältlich ist und in den kommenden Wochen und Monaten auf keiner der Jubiläumsveranstaltungen fehlen darf.

„Ich freue mich schon jetzt darauf, mit den Bürgern anzustoßen“, sagt Bürgermeister Heiko Genthner, von dem die Initiative für das Jubiläumsbier ausging. „Das ist eine tolle Idee, über die wir uns sehr gefreut haben“, ergänzt Martin Ehrismann, der den Eichhälderhof bei Königsbach betreibt.

Von seinen Feldern stammt die Gerste für das Jubiläumsbier. Gebraut wird es von der Lammbrauerei in Gruibingen, selbstverständlich nach dem deutschen Reinheitsgebot. Mit der Brauerei arbeitet Ehrismann schon genauso lange und erfolgreich zusammen wie mit Thorsten Ackermann, der nicht nur einen Getränkehandel betreibt, sondern auch Biersommelier ist.

Kooperation ist lange gewachsen

Das Jubiläumsbier ist nicht das erste, das die beiden gemeinsam an den Start bringen. Schon vor zehn Jahren haben sie gemeinsam die Idee für ein Eichhälderhof-Bier entwickelt. Als damals auf Ackermanns Vermittlung hin wenig später die Lammbrauerei als dritter Partner gewonnen war, konnte die Erfolgsgeschichte beginnen.

Inzwischen ist das Eichhälderhof-Bier weit über die Grenzen Königsbach-Steins hinaus bekannt und hat viele Fans. Zu ihnen gehört auch Bürgermeister Heiko Genthner (parteilos), der es schon seit vielen Jahren bei besonderen Anlässen überreicht. Für den Rathauschef war daher klar, dass man zum Jubiläum dieses Potenzial nutzen und etwas Besonderes schaffen muss.

Genthner ging auf Ehrismann und Ackermann zu, die von seiner Idee sofort begeistert waren und sich fleißig ans Werk machten. Schon vor rund anderthalb Jahren haben sie das erste Gespräch mit dem Braumeister der Lammbrauerei geführt, um alles bis ins letzte Detail zu klären.

„Es ist toll, dass wir vor Ort so eine tolle Zusammenarbeit haben“, sagt Genthner: „Aus diesem besonderen Umstand muss man einfach ein besonderes Jubiläumsgetränk machen.“ Entstanden ist ein naturtrübes, unfiltriertes Export, das sich laut Ackermann optimal für einen entspannten Grillabend, aber auch zu anderen feierlichen Anlässen eignet.

Einnahmen dienen auch gutem Zweck

Der Sommelier charakterisiert es als sehr mildes, vollmundiges Bier, bei dem man die Naturtrübe im Mund spürt. Der Sommelier empfiehlt eine Trinktemperatur zwischen sechs und acht Grad und erklärt, das Bier passe hervorragend zu deftigen Speisen wie Fleisch, Käse oder Wurst.

Das Etikett ziert das Jubiläumslogo, das ein Grafikdesigner für die Gemeinde entwickelt hat. Das Bier ist ab sofort und bis zum Jahresende nicht nur bei allen Jubiläumsveranstaltungen, sondern auch bei Getränke Ackermann in Königsbach erhältlich.

Dabei tut jeder Kunde automatisch etwas für den guten Zweck, denn pro verkauftem Kasten fließt ein Euro an die Gemeinde Königsbach-Stein, die damit vor Ort gemeinnützige Projekte unterstützt.