Motorradfahrer stürzt bei Königsbach-Stein in einen Bachlauf

In einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Gefährt und landete in dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Bach.

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagmittag bei Königsbach-Stein schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 571 von Wössingen kommend in Richtung Königsbach.

In einer dortigen Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verließ die Straße und stürzte mit seinem Motorrad in einen Bach, der dort neben der Fahrbahn verläuft. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Königsbach-Stein kümmerte sich anschließend um das Motorrad und barg das Gefährt aus dem Bachlauf.