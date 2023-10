Volksbank-Regionalfiliale in Königsbach-Stein offiziell eröffnet

Stück für Stück ist es in den vergangenen Monaten in die Höhe gewachsen, hat immer mehr Form und Gestalt angenommen. Seit November 2021 ist am Steiner Ortseingang ein modernes und einladendes, nachhaltiges und nutzerfreundliches Wohn- und Geschäftsgebäude entstanden. Es handelt sich um die neue Regionalfiliale der Volksbank pur und bietet nicht nur Platz für hochwertige Beratungsgespräche und andere Dienstleistungen, sondern auch barrierefreie Wohn- und Geschäftsräume.

„Wir haben hier ein hochmodernes Gebäude“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Thorwarth am Sonntagmittag bei der offiziellen Einweihung. Diese hat die Bank mit einem Tag der offenen Tür gefeiert, an dem neben Bewirtung auch jede Menge Unterhaltung geboten gewesen ist. Unzählige Gäste sind im Lauf des Tages vorbeigekommen, um sich das neue Gebäude in Ruhe anzuschauen.

Passend zum neuen Volksbank-Motto „persönlich und regional“ ermöglicht dieses laut Thorwarth persönliche Beratung in einer neuen Dimension. Die große Investition zeige, wie sehr sich die Volksbank in der Region engagiere, sagt der Privatkundenvorstand, der die Entstehung des dreigeschossigen, winkelförmigen Gebäudes eng begleitet hat. Insgesamt bietet es eine Fläche von 2.500 Quadratmetern, von denen rund 500 auf die Bank-Filiale und 400 auf die gewerblichen Einheiten entfallen.

Raum für 60 Parkplätze

Rund 1.600 Quadratmeter stehen für die insgesamt 18 Wohnungen zur Verfügung, die laut Thorwarth barrierefrei und über einen Aufzug erreichbar sind, über eine Fußbodenheizung, einen Gartenanteil, eine Terrasse oder einen Balkon verfügen. Zudem ist jeder von ihnen ein Parkplatz zugeordnet. Insgesamt gibt es auf dem Gelände knapp 60 Parkplätze: an der Stirnseite und im rückwärtigen Bereich, dort auch in einer in den Hang geschobenen Garage. Sieben Wohnungen sind bereits vermietet, vier fest reserviert.

Die ersten Mieter sollen schon Anfang November einziehen. Thorwarth betont, Nachhaltigkeit gehöre fest zu der DNA der Volksbank. Und verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Ladestationen für Elektroautos, das begrünte Flachdach mit Photovoltaik-Anlage und Stromspeicher. Im Erdgeschoss befindet sich die großzügig dimensionierte Filiale der Volksbank.

Neben Räumlichkeiten für Beratungsgespräche gibt es dort unter anderem eine Servicezone mit Kassen, einen Selbstbedienungsbereich mit zwei Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker, eine Kabine für Videoservice und Schließfächer. Mit dem neuen Kompetenzzentrum führt die Volksbank die vier bisherigen Filialen in Stein, Bilfingen, Königsbach und Eisingen zusammen. Thorwarth erklärt, die neue Regionalfiliale in Stein ermögliche durch ihre Größe einen Austausch der Berater untereinander und erhöhe so die Qualität.

Eisingens Bürgermeister Sascha-Felipe Hottinger (parteilos) sieht in dem neuen Gebäude „ein wichtiges Bekenntnis zur Region“ und dankt allen Mitarbeitern für ihren Einsatz. Künftig wird in Stein ein zwölfköpfiges Team im Einsatz sein, geleitet von Regionalmarktdirektor Thorsten Uhrig, der sich über die schönen Räume freut und am Eröffnungstag eine Spende von 3.500 Euro an die Vereine der Region überreicht. Viele von ihnen unterstützen die Feierlichkeiten.

Der Bilfinger Narrenbund „Kakadu“ kümmert sich um die Bewirtung, während die Musikschule westlicher Enzkreis sowie die Musikvereine aus Eisingen, Königsbach und Stein für gute Unterhaltung sorgen. Zudem gibt es einen Zauberer, einen Schnellzeichner, Kinderschminken, ein Glücksrad, eine Hüpfburg und ein Gewinnspiel. Sämtliche Einnahmen aus der Bewirtung kommen der Diakoniestation mobiDik zugute, die ebenso wie das Rote Kreuz mit einem Stand vertreten ist.