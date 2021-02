In Königsbach kam es am Samstag zu einem folgenschweren Brand. Giftiges Gas drang in ein Mehrfamilienhaus ein, 20 Oldtimer-Motorräder schmolzen dabei zu Klumpen.

Es gibt für einen Motorradliebhaber wohl nichts Schlimmeres, als sein geliebtes Oldtimer-Feuerross zu einem unförmigen Klumpen zerschmolzen zu sehen. Außer vielleicht, wenn es gleich 20 davon sind und mehrere Anwohner ein neues Obdach benötigen.

So geschehen in Königsbach am Wochenende, als ein Brand in einer Scheune die Schätze eines Königsbachers vernichtete. Und es ist dem Einsatz der Feuerwehr zu verdanken, dass nicht noch Schlimmeres geschehen ist.

Brände in und um Pforzheim herum alarmieren in diesen Tagen besonders. Vor drei Wochen erst wurde im Fall des Feuerteufels von Brötzingen ein Tatverdächtiger festgenommen, da brennt schon wieder eine Scheune – und zwar am Samstagabend, kurz nach 15 Uhr in der Königsbacher Bleichstraße.