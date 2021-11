Lottospieler aus dem Enzkreis gewinnt über 2,5 Millionen Euro

Einziger Sechser in Deutschland

Als am Samstag, 13. November, die Gewinnzahlen 3, 4, 6, 10, 25 und 42 aus der Lostrommel kullerten, wurde ein Lottospieler aus dem Enzkreis zum Millionär. Bundesweit landete er den einzigen Volltreffer. Deshalb streicht der Glückspilz aus dem Enzkreis die gesamte Summe des zweiten Gewinnrangs ein: exakt 2.567.256,40 Euro. Das Geld wird komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt.

Einen noch größeren Gewinn verpasste der Glücksritter nur um Haaresbreite. Als Superzahl war die 9 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 0 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl hätte sich der Gewinn auf rund sechs Millionen Euro mehr als verdoppelt. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit unbesetzt.

Wer hinter dem Gewinner steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt, heißt es in einer Pressemeldung. Der Tipper habe den Spielschein online auf lotto-bw.de abgegeben. Die rund 2,5 Millionen Euro bekommt der Mann in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Gleichzeitig bietet Lotto Baden-Württemberg dem Glückspilz ein Beratungsgespräch für die erste Zeit nach dem unerwarteten Millionensegen an.



26. Millionengewinn in Baden-Württemberg in diesem Jahr



Der Volltreffer war der 26. baden-württembergische Millionengewinn des Jahres. Erst im September hatte ein Tipper aus Karlsruhe über eine Million Euro gewonnen. Damit steuert das Bundesland auf eine Rekordzahl an Millionentreffern zu, denn durch die Silvester-Lotterie kommen garantiert noch sieben weitere Gewinne im siebenstelligen Bereich hinzu. Den letzten Lotto-Sechser im Enzkreis hatte es im Dezember 2019 gegeben. Seinerzeit lag die Gewinnquote aber bei vergleichsweise bescheidenen 161.000 Euro.