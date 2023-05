Geraubtes Kirchengut

Glocke kehrt von Maulbronn in ihre polnische Heimat zurück

Es ist die zweite Glocke aus dem polnischen Slawianowo, die in einer Kirche der Region gefunden wurde. Geraubt wurde sie von den Nationalsozialisten. Eine Rückführung war wegen des Eisernen Vorhangs lange nicht möglich - also läutete sie in Maulbronn.