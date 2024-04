Maulbronn: 37-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Frankfurter Straße ist es zu zwei verletzten Personen und einem hohen Sachschaden gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 37-jähriger Pkw-Lenker mit seinem BMW den Friedhofweg und bog nach rechts in die Frankfurter Straße ein. Nach einer kürzeren Strecke kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden VW. Weiter schleuderte das Fahrzeug gegen einen ebenso parkenden Opel, wird abgewiesen und prallt gegen einen Baum.

Gesamtschaden beträgt 35.000 Euro

Der Fahrer des BMWs erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer verletzte sich leicht. Sowohl der BMW als auch der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den drei Fahrzeuge und am Baum auf etwa 35.000 Euro. Die Frankfurter Straße war kurzzeitig zur Unfallaufnahme gesperrt.