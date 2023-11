Mönsheim: Betrugsmasche gewittert und Seniorin vor Schaden bewahrt

Ein Supermarktmitarbeiter hat am Donnerstagmorgen in Mönsheim eine Rentnerin vor einer Telefonbetrugsmasche und finanziellem Schaden bewahrt.

Mit der Masche „Falsches Gewinnversprechen“ haben Telefonbetrüger versucht, eine ältere Frau am Donnerstagmorgen in Mönsheim dazu zu bringen, Wertkarten zu kaufen und diese an die Telefonbetrüger weiterzureichen. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Supermarktmitarbeiter die Frau vor einem Schaden in Höhe von 900 Euro bewahren.

Zeuge verhinderte Schlimmeres

Das potenzielle Opfer wurde am Morgen von den Betrügern zunächst telefonisch kontaktiert und von einer männlichen Person über einen angeblichen Gewinn im fünfstelligen Bereich informiert. Für hierbei entstehende Verwaltungsgebühren sollte sie vorab aufkommen. Der versuchte Betrug konnte glücklicherweise noch rechtzeitig erkannt werden und der aufmerksame Zeuge verständigte die Polizei.

Was man tun kann, wenn man angeblich gewonnen hat: