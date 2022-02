Im Hotel verhaftet

Vater des entführten Zehnjährigen aus Mühlacker drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis

Mit seinem entführten Sohn aus Mühlacker war er zuletzt in einem Hotel in Panama. Dort wurde der Vater am Samstag verhaftet. Jetzt sitzt er in Auslieferungshaft. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis.